FAGNER: Celebrando 50 anos de música e composição com Raimundo Fagner

Celebrando 50 anos de carreira com show no Iguatemi Hall no sábado, 11, Raimundo Fagner é o convidado do Programa Pause O POVO desta sexta-feira. Erros e acertos da carreira, o amor pelo Fortaleza Esporte Clube, o livro que está sendo escrito sobre sua relação com o futebol, a descoberta há alguns anos de um filho e dois netos, amores que inspiraram algumas de suas canções fazem parte da entrevista comandada pelo apresentador Clóvis Holanda.