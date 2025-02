COMPRA CONSCIENTE E MINIMALISMO: Novas tendências e compulsões de consumo | Pause O POVO

Lembram da personagem Becky Bloom, do filme de comédia "Delírios de Consumo de Becky Bloom" (2009)? Ela era uma consumista compulsiva, que só encontrava a felicidade enquanto estava comprando, mas depois sofria com as consequências financeiras, ao mesmo tempo em os objetos adquiridos rapidamente perdiam o encanto e valor. Muita gente tem, na vida real, traços dessa história que fez sucesso nos cinemas. Para ajudar a se autoconhecer e trabalhar, internamente, todos os impulsos e valores que levam a uma compra, o programa Pause desta sexta-feira, 17, recebe a psicóloga Catarina Nívea Menezes, que vai tratar dos transtornos e compulsões de consumo e também do lugar que o ato de comprar ocupa no imaginário social. Também participa a consultora de imagem Catarina Cavalcante, que vem falar sobre os novos conceitos na relação entre marcas e consumidores, dois lados de uma relação que vem mudando ao longo dos anos. Ela também vai dar dicas de como se tornar uma pessoa que consome de forma mais consciente, fazendo boas escolhas e, dessa forma, utilizando por mais tempo seus itens de vestuário e acessórios, duas das áreas de grande apelo aos consumidores.