De Melania Trump ao modelo panamá: o chapéu como acessório universal

Muito se falou da cerimônia de posse do presidente Donald Trump, mas teve um acessório que movimentou o mundo fashion, político e o tribunal da Internet: o chapéu usado por Melania Trump na solenidade. Para algumas pessoas, a ex-modelo estava elegante, sóbria, demonstrou personalidade, autenticidade, cumpriu bem seu papel perante as câmeras de todo o planeta. Já em outras análises, o item de moda e estilo, quase cobrindo os olhos da primeira-dama, expressou uma certa antipatia, distanciamento social, indisposição em estar ali novamente diante da função que já havia ocupado no passado. O fato é que um chapéu, sobretudo numa cabeça poderosa como a dela, não passa despercebido. E aqui em Fortaleza temos umas das mais reconhecidas profissionais da chapelaria no Brasil, que vai nos ajudar a entender os significados da aposta de Melania e conhecer melhor esse universo. Com um trabalho que vai de casquetes delicadas às abas longas, passando por acessórios exclusivos para famosas e autoridades de todo o País e até do Exterior, o programa Pause desta sexta-feira, 24, recebe a chapeleira cearense Jomara Cid.