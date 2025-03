MULHERES EMPREENDEDORAS: Mana Holanda conta a história de Maraponga Mart Moda PAUSE 07-03-2025

O Programa é uma entrevista com Mana Holanda. Ela é fundadora e diretora administrativa do Maraponga Mart Moda. Nasceu em Milagres, no Cariri, e cresceu em Canindé, onde sua forte fé em São Francisco foi cultivada. Mana é reconhecida por sua força, determinação e lição de vida. Superou um câncer há 20 anos e atribui a recuperação à sua devoção. Casada desde os 18 anos, é mãe de Alexandre, Daniele e Cid. Sob sua liderança e do esposo, o Maraponga Mart Moda tornou-se um importante polo atacadista de moda no Ceará, com mais de 300 lojas e gerando cerca de 2000 empregos, promovendo eventos e ações que impulsionam e fortalecem o mercado de moda atacadista e a indústria local, com eventos, feiras e parcerias que atraem compradores de várias partes do Brasil. #comportamento #ceará #entrevista #podcast #negócios #pause #moda O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.