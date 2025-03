Max Petterson: Artista do mundo

O Programa é uma entrevista com o ator, influencer e comediante Max Petterson. Ele é conhecido nas redes sociais por seus trabalhos como ator em filmes como "Bem-vinda a Quixeramobim" e séries como "O Cangaceiro do Futuro", por apresentar stand-ups de sucesso como "Bôcu Bonjour" e o podcast "Escutou porque quis". O ator é o convidado do programa Pause desta sexta-feira, 21, quando tratará, em entrevista ao jornalista Clovis Holanda, sobre sua atuações, sua jornada até o estrelato, os trabalhos que ainda fará e outros assuntos. O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.