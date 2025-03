Vik Muniz: A arte contemporânea brasileira

O Programa é uma entrevista com o artista contemporâneo Vik Muniz. Ele é conhecido por seus trabalhos que foram expostos como Pompidou, em Paris, Tate Gallery, em Londres, MoMA, em Nova Iorque, e MASP, em São Paulo. O artista é o convidado do programa Pause, em entrevista ao jornalista Clovis Holanda, sobre sua jornada até o estrelato, o lançamento da exposição "Dinheiro Vivo", na galeria Multiarte, e outros assuntos. Expecionalmente: Reprise às 16 horas na segunda-feira, 31 de março. #arte #escultor #entrevista #podcast #pintor #pause #vikmuniz O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.