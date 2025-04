Pedro Rhuas: Literatura e Diversidade

O Programa é uma entrevista com o escritor Pedro Rhuas Pedro nasceu no Rio Grande do Norte, mas cresceu no Ceará. "Enquanto eu não te encontro", seu primeiro livro, é um best-seller nacional, com mais de 80 mil exemplares vendidos, e bateu todos os recordes de venda nas Bienais do Livro pelas quais Pedro passou. "O mar me levou a você", seu segundo livro, também fez bastante sucesso, e já vendeu mais de 20 mil exemplares. O livro aborda temas mais complexos que o antecessor, como relações familiares, e tem um interesse amoroso trans; O escritor é o convidado do programa Pause, em entrevista ao jornalista Clovis Holanda, sobre sua jornada até as prateleiras, os processos de escrita, a vida de escritor e outros assuntos. #arte #escritor #entrevista #podcast #livros #livro #pause #pedrorhuas O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.