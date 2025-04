Ticiana de Paula: Fé, propósitos e o convite da Páscoa | Pause

O Programa é uma entrevista com a cantora Ticiana de Paula Ticiana de Paula é casada e mãe de três filhos. Iniciou sua caminhada espiritual em 1997, na Comunidade Católica Missionária Um Novo Caminho, em Fortaleza-CE, onde o Senhor lhe inspirou um coração missionário. Compositora e cantora desde os 13 anos de idade, guiada pelo Espírito Santo, em 2013, a artista lança seu primeiro álbum, intitulado "Crer", que marcou a sua estreia no cenário musical católico. Dedica-se fortemente à atuação nas redes sociais, somando milhares de ouvintes em suas lives semanais, onde mantém um diálogo transparente com o público, numa evangelização pautada no Deus do cotidiano, trazendo profundas reflexões da Palavra alinhavadas à vida real. É também uma das fundadoras do projeto Toda Mãe Precisa de Oração (2015). Em 2022, Ticiana de Paula se lançou na missão de escritora, traduzindo pela escrita sua intimidade e experiências com Deus no livro – Era Deus ali comigo, Um caminho de curas realizadas pela fé, cujo sucesso resultou na segunda edição. O título chegou a ocupar a 16ª posição no ranking de mais vendidos, na semana se seu lançamento pela editora Ângelus. Em 2023, a artista teve cinco indicações ao troféu louvemos o Senhor, a maior premiação nacional da música católica, e recebeu o prêmio de melhor música do ano, pela votação popular, com a canção "Deus ouve". Em 2024, lançou o seu novo álbum que se chama "Confissões", um trabalho que venceu os crivos do tempo e abraçou a misericórdia como fundamento. Onde arte e música se entrelaçam, fortemente, para dizer que sempre haverá uma vida para ser vivida. #arte #escritor #entrevista #podcast #livros #livro #pause #pedrorhuas O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.