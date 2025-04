Alexandre Leitão e Pablo Guterres: Mercado de luxo | Pause

O Programa é uma entrevista com os empresários Alexandre Leitão e Pablo Guterres À frente da diretoria da Tânia Joias, Alexandre Leitão é hoje um dos grandes nomes do mercado de luxo no Ceará, com profundo conhecimento em alta joalheria e, sobretudo, na alta relojoaria — universo que acompanha de perto ao participar de grandes feiras internacionais, como a Watches & Wonders, em Genebra, e os mais prestigiados encontros de colecionadores e maisons relojoeiras ao redor do mundo. Pablo Guterres é um dos principais nomes quando o assunto é mercado de luxo, curadoria e design estratégico no Brasil. CEO do Grupo DNX, ele comanda marcas que transformam espaços e experiências por meio de uma visão que une autenticidade, repertório global e inteligência de mercado. #arte #mercado #luxo #entrevista #podcast #livros #livro #pause #pedrorhuas O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.