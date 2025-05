Eliane, a rainha do forró: Obra e carreira | Pause

O Programa é uma entrevista com a cantora Eliane, a rainha do forró Com mais de 42 anos de carreira e dezenas de músicas famosas, Eliane, a rainha do forró, fala sobre sua obra e carreira. #arte #mercado #luxo #entrevista #podcast #livros #livro #pause #elaine #forró O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.