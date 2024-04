FORTALEZA EMPATA COM BRAGANTINO NO CASTELÃO E PRÉ JOGO DE MIRASSOL X CEARÁ

Um dos mais icônicos programas da mídia cearense, o Trem Bala traz seus passageiros pelo canal do YouTube do O POVO e na Rádio O POVO CBN AM. A análise com opinião do Futebol cearense, de segunda a sexta-feira, AO VIVO sempre às 12 horas.