Fortaleza empata com o Vasco no Castelão; Tudo sobre CRB x Ceará

O Trem Bala desta quinta-feira, 2, repercute tudo sobre o empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Vasco, pela Copa do Brasil. Além disso, traz um pré-jogo completo com todas as informações de CRB e Ceará