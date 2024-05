A ÚLTIMA VIAGEM DO TREM BALA

Nesta segunda-feira, 6, o Trem Bala chega ao seu último episódio no canal do O POVO no YouTube. Foram longos e prazerosos 13 anos no ar, - isso contando apenas a TV e YouTube -, levando informação, credibilidade, polêmica, mas, acima de tudo, a verdade. Guiado pelo maquinista, Alan Neto, o Trem Bala tornou-se um dos programas mais assistidos e queridos pela audiência cearense. Porém, não se limitou apenas ao Estado. Os vagões foram ganhando inúmeros passageiros e romperam a barreira, chegando a todo o Brasil. O programa de hoje comentará sobre o empate de Fortaleza contra o Corinthians, pela Série A, e a partida do Ceará contra o CRB, nesta noite, pela Série B.