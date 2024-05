Com investimento estrangeiro, projeto ousado de futebol em Acopiara reúne jovens de todo o Brasil

Pouco mais de dez meses após chegada na terra do lavrador, Blockchain Sports já reúne jovens de norte ao sul do país em projeto cada vez mais ousado

No coração do Sul do Ceará, a cerca de 330 quilômetros de Fortaleza — cerca de cinco horas de viagem terrestre —, Acopiara vai deixando de ser o local somente da produção de leite e mel de abelha para entrar na rota do esporte. No solo arenoso do clima semiárido da terra do lavrador, sonhos de meninos entre 14 e 16 anos que almejam virar jogadores de futebol vão, aos poucos, brotando.

Há pouco mais de dez meses, o grupo empresarial bielorrusso Blockchain Sports, que tem como CEO Saksonau Dzmitry — dono de um império no ramo de tecnologia —, chegou ao interior cearense para se introduzir em um novo mercado: o futebolístico.

Foto: AURÉLIO ALVES Vista aérea do município de Acopiara, onde se desenvolve o projeto Blockchain Sports para jovens de todo o Brasil

Por meio do Acopiara Football Academy, uma base é formada com foco em revelar novos talentos e fomentar o desenvolvimento econômico e social na cidade. O projeto já angaria jovens de todo o Brasil por meio de um reality show próprio, chamado "O Grande Jogo", que conta com participação de nomes relevantes do futebol nacional, como os campeões mundiais Dunga, Bebeto e Lúcio. Os ex-atletas atuam como instrutores e também servem de referência para a garotada.

Leia mais Com Zico e Romário, multinacional apresenta projeto esportivo ousado no interior do Ceará Sobre o assunto Com Zico e Romário, multinacional apresenta projeto esportivo ousado no interior do Ceará

O ponta-esquerda Cleberson Vinícius é um deles. Aos 16 anos, ele deixou o conforto da casa dos pais na região metropolitana de Salvador (BA) para buscar uma oportunidade na Blockchain Sports. Apesar da distância de casa, ou mesmo de uma metrópole mais movimentada, o jovem enxerga em Acopiara a chance de despontar na carreira que almeja.

"Eu era da Bahia, da região metropolitana de Salvador, e o Lima e o Matos nos recrutaram após uma avaliação e tive o conhecimento de vir para cá. Não conhecia o projeto ou a grandeza, mas a estrutura, a seriedade e o empenho deles foi o que me trouxe até aqui. A forma como eles nos tratam nos dá impulso a mais", reforçou.

Foto: AURÉLIO ALVES Antônio Robert foi um dos jovens talentos atraídos pelo projeto em Acopiara

O tratamento é um dos grandes trunfos da Acopiara Academy. Se por muitos anos o caminho natural de um jovem que busca oportunidades no esporte bretão era partir para os principais polos, como São Paulo ou Rio de Janeiro, hoje o Centro-Sul do Ceará é uma possibilidade exatamente pela estrutura dada pelo projeto.

Para além dos bons gramados e da paisagem exuberante, os alojamentos com ar-condicionado, cinco refeições por dia e até mesmo a obrigatoriedade escolar são os fatores citados por outros jovens, como Antônio Robert, de Mombaça, como diferenciais. O projeto disponibiliza ônibus para levar os aspirantes a atletas para a escola na cidade.

"Os profissionais que trabalham aqui nos ajudam muito a buscar evolução e também toda a nossa rotina é voltada a isso. Já fui aprovado há dois meses, depois de uma peneira, e vejo o projeto como primordial para a minha formação como jogador e também como pessoa", frisou.



Dentro de campo, a possibilidade de aprendizado é "com os melhores professores possíveis", como citou o captador e presidente do clube, Lima de Moura.

"Eu estava até comentando com eles que eu não tive uma oportunidade dessa de participar de algo como eles estão participando e a gente só tem que agradecer a Deus. Sempre acreditei no trabalho social, faço muitos anos nisso, ajudando o próximo, dando oportunidade a esses meninos e está sendo muito engrandecedor participar disso junto com meus irmãos que o futebol me deu", exaltou o ex-atacante Bebeto, tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, ao O POVO.

Oportunidades fora de campo

O crescimento do centro de treinamentos — e um futuro estádio — vai tomando forma no alto da região. A edificação do projeto tem engradecido não somente a estrutura física da cidade, mas também a economia local, com oportunidades de emprego.

A jovem Maria do Socorro Pereira é uma das pessoas que viram na Blockhain Sports um espaço para se empregar.









"Acredito que a população de Acopiara está sendo beneficiada por conta dos empregos. Quem chega pedindo emprego, tem, seja em cozinha, construção, vigilância... E antes ou você trabalhava com agricultura, comércio ou em cargo público. E depois que a Blockchain chegou deu uma maior movimentada na cidade também", frisou.

A sede do Acopiara Football Academy fica a cerca de 15 minutos da região central da cidade, de carro. A escolha por um local mais isolado permite uma área maior para construção: já há dois campos sintéticos prontos e outros espaços para treinos serão construídos, inclusive com grama natural.

Como o projeto chegou até Acopiara

A escolha da Blockchain Sports pelo projeto em Acopiara pode parecer aleatória, mas não foi ao acaso que os bielorrussos apostaram na terra do lavrador como principal sede do programa. Ex-jogador e atualmente captador de atletas e presidente do clube, Lima de Moura explicou ao O POVO que, inicialmente, a empresa tinha foco em se fixar no continente africano.

Foto: AURÉLIO ALVES Amaral e Bebeto são alguns dos jogadores brasileiros que participam do projeto, em Acopiara, que visa descobrir novos talentos no futebol

Por um esforço em entender a importância do projeto para o município, ele conseguiu convencer o bielorrusso Dmitriy Saksonov que o alto do semiárido cearense poderia ser terra fértil para novos talentos do esporte.

"Esse projeto poderia ter ido para a África, mas eu trabalhei rápido para convencê-los a mudar para cá. Como tinha uma relação de confiança muito grande, acabei atraindo eles e, hoje, há confiança em nosso trabalho, é uma realidade que está dando certo. Começou em Acopiara, mas já expandiu para Sobral, Rio de Janeiro e já está ganhando o mundo", falou Lima, que também se emocionou.

"Fiquei muito feliz em trazer para a minha terra natal, de onde eu saí. Eu queria muito trazer para cá. Nem precisava ser um projeto tão grande, mas quando Deus abençoa, a gente agradece e agora é tocar o projeto para dar resultados para todos", finalizou.

A ideia é que o clube se filie à Federação Cearense de Futebol (FCF) para disputar competições de base e, posteriormente, monte uma equipe profissional. O projeto também prevê a construção de um estádio com capacidade para 10 mil pessoas.

*A repórter viajou a convite da Blockchain Sports