Cowboy Core: saiba como usar uma das principais tendências do ano

Do velho oeste norte americano, passando pela telona e festas countries, para as passarelas das grandes marcas, a tendência Cowboy Core ou Western Core caiu no gosto cotidiano, bombada, principalmente, por grandes estrelas, que passaram a exibir acessórios para compor seus looks.

A tendência passou a ganhar mais destaque na moda pop desde 2023 e em junho deste ano entrou de vez na agenda dos festejos juninos pelo Nordeste. Na moda, na música e no cinema, o estilo Cowboy Core tem seus pioneiros e, atualmente, pode visto, por exemplo, nas passarelas das semanas de moda de Milão e Paris e nas músicas de Beyoncé, e de cantores brasileiros como Luísa Sonza e Jão.

Em janeiro de 2024, a Cowboy Core foi vista no desfile da grife Louis Vuitton para a Semana de Moda Masculina. Ao apresentar a coleção de Outono/Inverno 2024 da marca, Pharrell Williams, o diretor criativo, levou às passarelas peças inspiradas no Velho Oeste estadunidense.



Foto: Divulgação/Bolade Banjo Modelo para desfile da coleção masculina de Outono-Inverno 2024 da Louis Vuitton

Mas o que é o Cowboy Core? Para aqueles que aderem a moda, é o uso de acessórios clássicos da cultura country, como o chapéu de caubói, roupas de couro e a bota western, misturados com adereços e vestimentas contemporâneas, como trajes cobertos de strass.

A cantora de country, Dolly Parton, é apontada como pioneira nesse movimento da moda cowboy com o glamour de adereços brilhantes. A artista aparecia já na década de 1970 com roupas típicas deste estilo, mas com franjas brilhantes e strass, por exemplo.

Cowboy Core invade fronteiras

Apesar de estar ligado à cultura estadunidense dos caubóis e à nomenclatura em inglês, não é difícil imaginar este estilo dentro das fronteiras brasileiras. Basta lembrar dos cantores sertanejos, como Chitãozinho, e de frequentadores de vaquejada nas regiões interioranas do País: as vestes seguem um estilo similar.

Foto: Reprodução/Instagram (@anacastelacantora) Ana Castela é destaque no Cowboy Core no Brasil

Atualmente, no entanto, quem traz destaque para esta moda no Brasil é a cantora Ana Castela. A boiadeira, como é popularmente conhecida, adota em seus figurinos uma mistura perfeita do glamour contemporâneo, explorando bem os detalhes brilhantes, com o tradicional do caubói, ou de boiadeiro — peças jeans, chapéu de caubói, cinto fivela e outros.

Ares pop há mais de meio século: uma linha do tempo do estilo Cowboy Core

No cenário internacional das divas pop, Beyoncé definitivamente é o nome responsável por atrair mais curiosos e adeptos. A ligação da cantora veio com seu último álbum de estúdio lançado em março, “Cowboy Carter”, quando ela mergulhou na sonoridade country e levou o conceito também para os looks — com botas de couro, gravata "bolo tie", entre outros acessórios.

Foto: Reprodução/Instagrm (@beyonce) Nova era de Beyoncé explora música e moda country

Como usar o Cowboy Core

Independentemente de qual famoso aderiu ao Cowboy Core, ele se ergueu como a tendência do Outono/Inverno de 2024, e pode ser inserido em peças do vestuário do dia a dia, ou em peças do vestuário para eventos da agenda — como as famosas festas juninas.

Ao abrir o guarda-roupa para pegar a famosa blusa xadrez, pense em formas de usá-la no Cowboy Core. Por exemplo, escolha uma saia jeans clara, ou um short de mesma tonalidade. As duas peças podem ser acompanhadas de uma regata ou top e o short, ou saia, podem ter strass ou lantejoulas.

Para acessórios, coloque o chapéu de caubói, eles podem ser encontrados em lojas do Centro de Fortaleza e a cor dele deve ser escolhida de forma que harmonize com as cores de seu look. Para enfeitar as orelhas, um par de argolas, e para os dedos, anéis. Use um par de botas nos pés e, em caso de não haver as western, a dica é substituir por algum modelo de couro ou camurça, ou um coturno do mesmo material.

Um conjunto jeans também pode ser uma opção. Junte uma calça jeans, de sua preferência, com um corset também jeans. Um lenço pode ser amarrado no pescoço, harmonizando com a cor escolhida para as roupas. Nos pés, se mantém a sugestão da bota ou coturno.

O chapéu de caubói também pode ser usado com o look, mas outras possibilidades podem ser testadas. Uma delas é optar por fazer uma trança no cabelo, sendo ela de boxeadora ou em uma Maria Chiquinha. A outra é usar uma tiara com strass, lembrando de escolher uma que harmonize com as outras peças.

Em peças do dia a dia, o chapéu de caubói pode ser usado substituindo o boné. Ele pode estar completando o look com alguma peça jeans, como uma jardineira — sendo ela acompanhada de um top ou regata —, ou um vestido de tecido. Para os pés, aposte em um sapato de couro ou camurça, de preferência bota ou coturno.

Teria coragem de sair para andar em Fortaleza com um chapéu de caubói ao invés de um boné?

Seguindo as dicas: para um compromisso, como um programa com amigos, separamos duas possibilidades. A primeira delas é o uso de um conjunto de alfaiataria (blazer e calça), com uma gravata bolo tie — acessório feito de couro ou cordão trançado. As pontas são de metal decorativo e ela é presa com um adereço ornamentado. Com o blazer, opte por uma regata ou um top.

A outra dica é escolher uma peça de couro, esta podendo ser um conjunto (saia e colete ou corset), ou um vestido. No pescoço, use um lenço que se destaque, mas sem perder a harmonia com o look.

Em ambas as situações, opte por uma bota, de preferência a western. Na falta dela, experimente para as peças de alfaiataria uma de couro; para as opções de peça de couro, observe como uma de camurça complementa.

Dicas para usar o "cowboy core"

Cotidiano Para usar o estilo no dia a dia, é possível escolher uma calça jeans com uma camiseta simples e um cinto com uma fivela grande Formas Se a ocasião é um compromisso com os amigos ou uma festa, é possível usar com um conjunto alfaiataria (blazer e calça), com uma gravata bolo tie - feita de cordão trançado. Misturas E que tal acrescentar um pouco de couro? São infinitas possibilidades: saia, colete, corset, vestido, etc.

Onde encontrar peças no estilo Cowboy Core

As botas western, por exemplo, podem ser encontradas em algumas lojas em shoppings. O destaque vai para a Renner, que oferece opções em diversas cores e materiais. Um deles é bota western de camurça com bordados, na cor marrom. No site, ela está custando R$ 159,90.



A marca brasileira Yacamim confecciona acessórios próprios. Um deles, por exemplo, é de couro (R$ 498), com detalhes desenhados com miçangas e a fivela de ouro velho.

Outro local perfeito para procurar peças para montar looks no estilo é no site Dafiti. A plataforma oferece todos os tipos de acessórios e roupas (vestidos, blusas, etc). Uma opção são peças jeans. O corset sem alças, que pode ser combinado com calça ou saia, custa R$ 199,95.



