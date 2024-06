Capitão Wagner lidera entre todos os segmentos, menos entre mais ricos

Primeira rodada da pesquisa Datafolha para o primeiro turno da eleição em Fortaleza, divulgada nesta sexta-feira, 27, mostra que Capitão Wagner (União) sai na frente na disputa pela Prefeitura da Capital, com 33% das intenções de voto.

Depois dele, aparecem José Sarto (PDT), com 16%, André Fernandes (PL), com 12%, Evandro Leitão (PT), com 9%, e Célio Studart (PSD), com 8%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, todos os quatro estão tecnicamente empatados na 2ª posição.

A liderança de Wagner também se repete em todos os segmentos de idade, escolaridade e renda familiar mensal que compõem a amostra da pesquisa, com exceção de um: o de eleitores com renda familiar mensal superior a cinco salários mínimos.

Pesquisa estimulada para Prefeitura de Fortaleza Eleições 2024

Renda: Wagner e Evandro empatam entre mais ricos; Sarto vai bem entre mais pobres

Entre mais ricos, Wagner tem 27% das intenções de voto. Já o candidato do PT, Evandro Leitão, aparece na 2ª colocação, com 20%. Neste segmento, portanto, Wagner e Evandro estão tecnicamente empatados. Já Sarto, Fernandes e Studart aparecem todos com 12%.

Entre eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos, Wagner lidera com 34%. Neste segmento, o prefeito José Sarto atinge sua mais alta pontuação, somando 20% das intenções de voto. Ele é seguido por André Fernandes, com 9%, Célio Studart, com 8%, e Evandro Leitão, com 6%.

Na "classe média", com renda entre dois e cinco salários mínimos, Wagner lidera com 33%. A segunda colocação numérica, no entanto, fica com André Fernandes, que atinge 16% das intenções de voto. Neste grupo, Sarto tem 13%, Evandro tem 12% e Célio tem 8%.

Gênero: André Fernandes tem mais dificuldade com eleitorado feminino

Na análise por gênero, dado que mais se destaca é a composição do eleitorado de André Fernandes, majoritariamente masculino. Com 12% das intenções gerais de voto, o candidato do PL conta com voto de 16% dos homens e apenas 8% das mulheres.

Os demais candidatos apresentam maior paridade entre os gêneros, com percentuais semelhantes entre homens e mulheres. Capitão Wagner, por exemplo, tem intenção de voto de 33% dos homens e 34% das mulheres. Já Sarto tem 15% do eleitorado masculino e 18% do eleitorado feminino.

Idade: Wagner vai melhor entre 35 a 44 anos, Sarto e Célio entre os mais jovens

Capitão Wagner lidera entre todos os segmentos de idade levantados pela pesquisa, indo melhor principalmente entre eleitores de 35 a 44 anos. Neste grupo, o candidato do União Brasil soma 44% das intenções de voto, seguido por José Sarto, com 12%, André Fernandes, com 9%, Célio Studart, com 8%, e Evandro Leitão, com 6%.

Entre os mais jovens, entre 16 a 24 anos, Wagner lidera com 34%. Já o prefeito José Sarto fica na segunda colocação, com 20%. Depois, aparecem Célio Studart, que se destaca no segmento e tem 18%, André Fernandes, com 12%, e Evandro Leitão, com 5%.



Escolaridade: Sarto vai melhor entre pessoas só com ensino fundamental

Na segmentação do eleitorado por escolaridade, Capitão Wagner lidera em todos os cenários, com 35% do eleitorado com ensino fundamental, 35% com ensino médio e 26% com ensino superior.

Outro dado que se destaca é a performance de José Sarto, que vai melhor e chega a 20% entre eleitores só com o ensino fundamental. Entre eleitores com ensino médio e ensino superior, desempenho do prefeito é de 15% e 14%, respectivamente.



Metodologia

O Datafolha ouviu presencialmente 644 eleitores de Fortaleza entre a última segunda-feira, 24, e a última quarta-feira, 26. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo de Comunicação O POVO, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-01909/2024 e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. A taxa de confiança é de 95%.