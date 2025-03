Episódio 7

Icó e Brejo Santo

A Trupe Sertão visita Icó para conhecer sua história, uma das primeiras cidades tombadas do Brasil. Em Iguatu, a Trupe conheceu um pouco mais sobre a história de seu cidadão ilustre Humberto Teixeira, o doutor do baião. Em Missão Velha, a Trupe visitou o Museu Orgânico Mestre Antônio Linard. E em Brejo Santo a pauta foi no tradicional bar Caldeira do Inferno, muito conhecido na região, além de uma visita à primeira escola indígena do Cariri

28 de fevereiro de 2025