Episódio 12

Jericoacoara, Granja, Chaval, Itapipoca e Caucaia

A Trupe Atlântica da Caravana UFC 70 anos chegou a Jericoacoara para conhecer os projetos de preservação ambiental e a estação científica do Labomar (Instituto de Ciências do Mar) que a UFC vai inaugurar na região. Em Granja, a equipe conheceu uma biblioteca construída na sala da casa da pedagoga Geysy Oliveira, que atende crianças e adolescentes, estimulando a paixão pelos livros. O historiador Marcos Ryal conta a história de Chaval e a Cacica Adriana Tremembé fala da luta do seu povo e a ajuda da UFC na demarcação das terras originárias, em Itapipoca. Em Caucaia, a Trupe Atlântica conheceu o Parque Estadual Botânico do Ceará, espaço destinado à preservação, pesquisa e educação ambiental.

28 de fevereiro de 2025