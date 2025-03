Episódio 17

Nova Olinda, Santana do Cariri, Ubajara, Viçosa do Ceará e Redenção

Em Nova Olinda, a Trupe Sertão participou da assinatura de um acordo de cooperação técnica para atividades de ensino, pesquisa e extensão entre a UFC e a Fundação Casa Grande, que estreitou os laços entre as duas instituições. Em Santana do Cariri, a Trupe Sertão visitou o Museu Paleontológico Plácido Cidade Nuvens, que abriga milhares de fósseis encontrados na região, muitos deles repatriados da Europa. Além dessas cidades, a Trupe Sertão esteve em Ubajara, conhecendo o Parque Nacional e suas majestosas grutas e mirantes, o Hotel Fazenda Engenho Velho, que produz as melhores cachaças da região e café; em Viçosa do Ceará, terra de arte e licores e sua tradicional Casa dos Licores; em Redenção, para visitar a Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e sua importância para o Brasil e o mundo.

28 de fevereiro de 2025