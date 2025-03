Episódio 19

Pacoti, Guaramiranga e Maranguape

Em Pacoti, a Trupe Sertão se encontra com o historiador Levi Jucá, no Sítio São Luis, que foi um lugar de grande produção de café. Em Guaramiranga, a Trupe visitou o Museu Epcar, em homenagem à história da aviação. Em Horizonte, a Caravana conheceu o campus do IFCE da cidade e em Maranguape, o Museu Chico Anysio.

28 de fevereiro de 2025