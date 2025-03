Episódio 3

Quixeramobim, Morada Nova e Limoeiro do Norte

A Trupe Sertão chega ao Quilombo Mearim para conhecer sua agrofloresta, a Associação dos Vaqueiros de Morada Nova, e o "Mestre Chico" do Bumba Meu Boi Pai do Campo da Faceira de Limoeiro do Norte. Tesouro vivo da cultura tradicional do Estado do Ceará.

28 de fevereiro de 2025