Episódio 16

Região Metropolitana de Fortaleza: Parte 2

A Trupe Atlântica continua sua viagem pela Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) conhecendo a Casa da Sopa do Jangurussu, projeto social que alimenta, protege e assiste populações vulneráveis da região. A equipe também visitou os estúdios da Rádio Universitária da UFC, o Mauc, Museu de Arte da UFC, a Casa Amarela Eusélio Oliveira, polo de reflexão sobre cinema da UFC, além de conhecer o trabalho do Labomar na Beira Mar e a comunidade do Titanzinho.

28 de fevereiro de 2025