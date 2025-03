Episódio 18

Região Metropolitana de Fortaleza: Parte 3

Na Região Metropolitana de Fortaleza, a Trupe Atlântica vai até o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, unidade de conservação ambiental do Parque Estadual do Cocó. A equipe também visitou o Iprede, Instituto da Primeira Infância, fundado em 1986 em Fortaleza por um grupo de profissionais sensibilizados pela condição das crianças em desnutrição grave e vivendo em situação de vulnerabilidade social e pobreza; a Funcap, órgão vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), que mantém diversos convênios com a UFC; a Cdfam, Coordenadoria de Desenvolvimento Familiar, unidade administrativa vinculada à Pró-Reitoria de Extensão (PREX) da UFC, que busca integrar as ações de assistência, ensino, pesquisa e extensão em Atenção Primária à Saúde (APS) prestadas pelos cursos da universidade.

28 de fevereiro de 2025