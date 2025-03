Episódio 11

Tauá e Crateús

Em Tauá, a Trupe Sertão Profundo da Caravana UFC 70 anos visitou o Museu Regional dos Inhamuns. A Trupe Sertão também conheceu o campus da UFC em Crateús, nas comemorações dos seus 10 anos de existência, com as presenças da vice-reitora, Diana Azevedo, e do reitor da UFC, Custódio Almeida.

28 de fevereiro de 2025