Ela Não Queria Ser Santa

No sertão cearense, repetem-se as histórias de mulheres que foram assassinadas por homens, crimes que se refletiram na santificação de seus corpos como mártires sagrados. Em meio à superstições que evocam Deus e o Diabo para explicar a violência do machismo e a banalização do feminicídio, "Ela não queria ser santa" observa como a fé mantem viva a mitologia em torno da morte de três mulheres: Benigna, Francisca e Maria. Filmado em três cidades da região Cariri, Aurora, Várzea Alegre e Santana do Cariri, o curta-metragem registra momentos emblemáticos, como a primeira procissão da Menina Benigna depois que ela foi beatificada pelo Vaticano.

16 de junho de 2024