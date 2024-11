Episódio 2

Sítio São Roque: Mais de 100 anos de café no interior do Ceará

A admiração ao pai levou Mônica Farias a manter de pé o negócio centenário da família, que está indo para a quarta geração, com seus filhos. Hoje, o olhar sustentável, o foco na produção do café ecológico sombreado e a revitalização do tipo Arábica Typica, em extinção no Brasil, são as prioridades da empresária

20 de novembro de 2024