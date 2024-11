Episódio 5

Grupo Diamantes: do luto familiar a referência na moda íntima cearense

A filha do meio do casal Francisca e José Claúdio, Claudênia Régia, viu sua vida transformada, aos 10 anos, com a partida repentina do pai aos 40. Após começar a trabalhar cedo para ajudar a mãe e os irmãos, em lanchonete, loja de móveis, entre outros, foi revender lingerie

27 de novembro de 2024