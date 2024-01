Episódio 2

Maria Luiza Fontenele conta sua história predestinada

Maria Luiza Fontenele, de Quixadá, Ceará. Predestinada ou determinada? Professora, primeira prefeita de Fortaleza. Simplesmente Maria. Ela é a segunda personagem da série Memória O POVO, em sua primeira temporada. A série traz lembranças, pensamentos e legados que contam a história do Ceará e do O POVO, com entrevistas em primeira pessoa, realizadas em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará.

14 de janeiro de 2024