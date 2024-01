Episódio 4

Ricardo Guilherme e sua jornada de belíssimas memórias da dramaturgia

Ricardo Guilherme, filho de mãe cearense e pai paraibano. Ator, diretor teatral, dramaturgo. "Atrás, ao lado e à frente do seu tempo". Memória O POVO, em sua primeira temporada contará lembranças, pensamentos e legados que contam a história do Ceará e do O POVO em uma série, com entrevistas em primeira pessoa, realizadas em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará, com personalidades que representam a pluralidade expressada no jornal ao longos dos últimos 95 anos.

21 de janeiro de 2024