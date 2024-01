Episódio 5

Eudoro Santana: entre a militância política e a história familiar

Eudoro Santana, cearense nascido em 1936, engenheiro civil. "Lutador para um mundo diferente, mais fraterno e mais humano", define-se. Ele é o personagem do Episódio 5 do projeto Memória O POVO, que, nesta sua primeira temporada percorre lembranças, pensamentos e legados que contam a história do Ceará e do O POVO em uma série, com entrevistas em primeira pessoa, realizadas em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará. Na série, personalidades que representam a pluralidade expressada no jornal ao longo de uma história prestes a se tornar centenária.

24 de janeiro de 2024