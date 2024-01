Episódio 6

Maria da Penha: memória de uma militância que mudou a história do Brasil

Maria da Penha, farmacêutica e bioquímica, escritora, fortalezense, fundadora do Instituto Maria da Penha. Personagem do projeto Memória O POVO, que, em sua primeira temporada, traz lembranças, pensamentos e legados que contam a história do Ceará e do O POVO em uma série, com entrevistas em primeira pessoa, realizadas em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará. O projeto mostra personalidades que representam a pluralidade expressada no jornal ao longo de sua história quase secular

28 de janeiro de 2024