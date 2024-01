Episódio 7

Ednardo, a música corre em suas veias e transborda sua alma

Ednardo, fortalezense, cantor e compositor. "Homem que gosta de música e de fazer música e transmitir para as pessoas". Eis o nosso personagem do projeto Memória O POVO, que, em sua primeira temporada, traz lembranças, pensamentos e legados que contam a história do Ceará e do O POVO em uma série, com entrevistas em primeira pessoa. Realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará, o projeto conta com personalidades que representam a pluralidade expressada no jornal ao longo de sua história prestes a completar 100 anos

31 de janeiro de 2024