Episódio 13

Oto de Sá Cavalcante, um ícone da educação cearense

Oto de Sá Cavalcante, sinônimo de educação de qualidade, líder de um projeto que faz a diferença | Memória O POVO, em sua primeira temporada contará lembranças, pensamentos e legados que contam a história do Ceará e do O POVO em uma série, com entrevistas em primeira pessoa, realizadas em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará, com personalidades que representam a pluralidade expressada no jornal ao longo dos últimos 95 anos.

21 de fevereiro de 2024