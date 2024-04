Episódio 24

Tércia Montenegro, contadora de grandes histórias

Tércia Montenegro narra sua história construída com talento e dedicação neste último episódio da primeira temporada do projeto Memória O POVO. Trata-se de uma coletânea de entrevistas em primeira pessoa, que traz lembranças, pensamentos e legados e contam a história do Ceará e do O POVO. Realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará, o projeto conta com personalidades que representam a pluralidade expressada no jornal ao longo dos últimos 95 anos.

07 de abril de 2024