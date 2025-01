Episódio 1

Custódio Almeida, Reitor da UFC, abre a segunda temporada do Memória O POVO

Custódio Almeida é Reitor da UFC desde 2023. Titular do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da UFC e docente do Curso de Filosofia. Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), mestre em Sociologia pela UFC, graduado em Computação pela UFC e licenciado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Custódio fala sobre sua carreira acadêmica, seus sonhos e memórias.

08 de janeiro de 2025