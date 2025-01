Episódio 4

Cláudia Leitão e as lembranças vividas

Cláudia Leitão é graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e em Educação Artística pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). É mestra em Sociologia Jurídica pela Universidade de São Paulo (USP) e doutora em Sociologia pela Sorbonne, Université René Descartes (Paris V). Neste episódio do Memória fala sobre sua mãe, suas lembranças, sua relação com O POVO e se define como uma pessoa do trabalho.

19 de janeiro de 2025