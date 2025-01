Episódio 5

Tales de Sá Cavalcante, aprender a ensinar

Tales de Sá Cavalcante é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará e educador com vasta experiência em Administração Escolar. Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 16 de abril de 2019. Começou a trabalhar no Farias Brito em 1968, quando, aos 18 anos de idade, recém-aprovado no vestibular, ingressou no magistério como Professor de Matemática. Suas mais de cinco décadas dedicadas a uma instituição de ensino de prestígio é apenas um dos assuntos deste episódio para lembrar e inspirar.

22 de janeiro de 2025