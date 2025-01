Episódio 6

Lorena Nunes, minha sina é cantar

Cantora, compositora e empreendedora cultural, Lorena Nunes é uma das vozes de maior destaque no cenário da música cearense. Filha de pais paraenses, nasceu no Rio e foi criada em Fortaleza. Lorena Nunes já fez shows em cidades dentro e fora do Ceará, participou de festivais e feiras de música, e ainda se apresentou em países como Cabo Verde, Espanha, Itália, Portugal, França e Bélgica. Além disso, ela é publicitária e empreendedora do ramo artístico, gerindo a própria carreira desde 2011. Neste episódio, além de cantar, Lorena relembra os momentos mais marcantes de sua trajetória musical, seus sonhos e realizações.

26 de janeiro de 2025