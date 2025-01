Episódio 7

Ricardo Bezerra, o arquiteto das partituras

Criador do "Maraponga", LP histórico de 1978, Ricardo Bezerra vive a música desde a infância. Arquiteto, compositor e músico, começou a atuar nas artes cearenses na década de 1960. Em 1968, o músico foi um dos promotores da mostra "Aqui no Canto", que teve como fruto o primeiro disco alternativo do Ceará. Em 1977, grava "Maraponga", com arranjos de Hermeto Paschoal e participação vocal de Amelinha. Ricardo também foi professor e pesquisador da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado na University of Arizona (EUA) e doutorado na University of Nottingham (Inglaterra). Neste episódio do Memória, fala sobre sua paixão pela música, recorda momentos importantes de sua vida, além de inovar no canto de um novo projeto e revelar como gostaria de ser lembrado daqui a cem anos: Ricardo Bezerra do pessoal do Ceará.

29 de janeiro de 2025