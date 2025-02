Episódio 8

Ana Márcia Diógenes, o poder da palavra

Ana Márcia Diógenes é formada em Comunicação Social, Especialista em Responsabilidade Social e em Psicologia Positiva, e Mestre em Planejamento e Políticas Públicas. É professora de Jornalismo (pós graduação), escritora e consultora em comunicação e direitos para a infância e juventude. Foi coordenadora do Unicef, secretária adjunta da Cultura do Estado, diretora de Redação do O POVO e da TV Manchete, e assessora institucional da Rede Cuca. Neste bate-papo para o Memória, Ana Marcia relembra sua carreira, canta e sonha com alegria e nostalgia

02 de fevereiro de 2025