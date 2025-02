Episódio 9

Paulo Fraga, fabricante de hits

Um dos publicitários mais premiados do Ceará, Paulo Fraga faz parte da história da criatividade brasileira. Sua agência, a Íntegra, ajudou a colocar o Ceará no cenário da propaganda mundial, através dos prêmios acumulados em mais de duas décadas de existência. Neste episódio do Memória, Paulo fala sobre os desafios de se manter no topo ao longo de tantos anos, relembra fatos marcantes de sua carreira, suas saudades e o futuro.

05 de fevereiro de 2025