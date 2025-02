Episódio 10

Gonzaga Mota, um visionário

Governador do Ceará de 1982 e 1986, Gonzaga Mota é um líder político comprometido com o avanço do Ceará e seu desenvolvimento com inclusão. Com sua decisão de romper com os militares, Gonzaga Mota acabou, no Ceará, com os "coronéis" que dominavam a política, criou uma nova realidade e eternizou a frase: "a política é dinâmica". Neste episódio do Memória, o ex-governador conta suas histórias, sua vida de luta e seus sonhos.

09 de fevereiro de 2025