Episódio 11

Zé Tarcísio, casado com a arte

José Tarcísio Ramos, o Zé Tarcísio, nasceu em Fortaleza, em 1941. Aos 19 anos começa a fazer arte e logo parte para o Rio de Janeiro, e anos depois representa o Brasil na VII Bienal de Paris. Sua obra representa uma profunda conexão com as raízes culturais e a riqueza do Nordeste brasileiro, marcada por uma fusão única de técnicas e expressões, que refletem sua sensibilidade e criatividade. Neste episódio do Memória, Zé Tarcísio fala sobre sua infância como uma criança livre, sua filha que mora no Japão e que ser artista não foi um pensamento fácil e que por isso tem orgulho de ser um.

12 de fevereiro de 2025