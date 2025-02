Episódio 13

Inácio Arruda, um líder nato

Inácio Arruda iniciou sua vida pública nos anos 80, como presidente da Associação dos Moradores do Bairro Dias Macedo e, logo em seguida, presidente da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza. Foi eleito vereador na capital cearense em 1988, apresentando o maior número de emendas à Lei Orgânica, entre elas a que garante a meia passagem dos estudantes nos transportes públicos. Sua vocação para a política começou ainda no lugar onde nasceu. Neste episódio do Memória, Inácio conta como foram seus primeiros contatos com os livros na biblioteca comunitária do bairro, sua vivência na Ditadura, acompanhando o desaparecimento de amigos e colegas, seu estilo de liderar e seu maior feito na política.

19 de fevereiro de 2025