Episódio 14

Silas de Paula, o mestre do som e das imagens

Fotógrafo capixaba, Silas de Paula nasceu em 1950. Doutor pela Universidade de Loughbourough, Inglaterra, foi professor do Curso de Comunicação e do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Ceará e hoje dirige o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque. Neste episódio do Memória, Silas conta como começou sua paixão pela fotografia, por pura curiosidade mágica. Fala sobre sua vida nos Estados Unidos que culminou com sua prisão, até a chegada a Fortaleza, onde começou se dedicar de verdade à fotografia, influenciado por José Albano, tendo trabalhado inclusive no jornal O POVO.

23 de fevereiro de 2025