Episódio 15

Duda Brígido, excelência no atendimento

Com uma forte vocação de trabalhar na defesa dos direitos de sua categoria, Duda Brígido é pós-graduado com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, formado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR, e acumula formação e experiência nas áreas de Marketing Político, de Varejo e de Produto. Trabalha no mercado publicitário desde 1988, com enorme talento para a área de atendimento, habilidade que aprendeu com seu pai, Maninho Brígido, quando ainda era adolescente, como conta nesse novo episódio do Memória. Entre lembranças de sua trajetória e histórias de vida, Duda conta de quem tem muita saudade, canta e confessa como gostaria de ser lembrado daqui a cem anos

26 de fevereiro de 2025