Episódio 16

Célio Fernando, o poder das reflexões e das ações

Célio Fernando Bezerra Melo é provavelmente um dos paranaense mais cearenses de todos. Filho e neto de cearenses chegou a Fortaleza aos 13 anos e construiu um sólida carreira como economista na iniciativa privada e em cargos públicos, como o de secretário de Regionalização e Modernização do Estado do Ceará. Ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, ex-membro do Conselho Federal de Economia, ex-presidente, ex-diretor e conselheiro da APIMEC-Nordeste, lidera hoje a consultoria Astor BFA, além de ser consultor editorial do Anuário do Ceará, publicação do Grupo de Comunicação O POVO. Neste epísódio do Memória, Célio fala sobre sua história, reflete sobre a necessidade de uma melhor distribuição da riqueza do Ceará e canta com muita paixão, como tudo o que faz na vida, um dos clássicos de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

02 de março de 2025