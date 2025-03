Episódio 17

Evandro e Eliziane, uma dupla do barulho (e das grandes ideias)

Evando Colares e Eliziane Alencar se conheceram no Banco do Nordeste até Eliziane decidir fundar a Advance, hoje uma das mais importantes e premiadas agências de propaganda do Brasil. Eles se casaram em 1990 e um dos primeiros clientes da agência foi o Bloco Kanguru, do qual Evandro era sócio. A Advance começou como um projeto pessoal, mas o talento de suas equipes atraiu rapidamente outros clientes. Com pouco tempo, Eliziane se desligou do banco para se dedicar exclusivamente à agência. Em 2001, foi a vez de Evandro desligar-se totalmente do BNB para se dedicar integralmente ao negócio publicidade. Neste episódio do Memória, os dois falam sobre suas vidas, os desafios de empreender, cantam e contam como gostariam de serem lembrados daqui a cem anos.

05 de março de 2025