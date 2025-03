Episódio 18

Charliany Morais, reciclagem da vida

Mãe solteira aos 15 anos, Charliany Morais, recicladora, cresceu no Parque Santa Rosa e lembra que podia tomar banho no rio Maranguapinho. Neste episódio do Memória, além das lembranças do Rio, ela fala dos filhos, já adultos, "seres pensantes e com compaixão pelo próximo", das suas dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e que foi seu filho que a fez despertar para o valor do lixo e a importância da reciclagem. Foi ele quem fez um "plano de negócios" para o início da atividade em família até chamar a atenção da associação de catadores e realmente se profissionalizar no trabalho, que ela reforça que não é de catação de lixo, mas sim de materiais recicláveis. Charliany também conta sua emoção quando foi convidada para ser conselheira do O POVO e canta uma de suas músicas preferidas, com o desejo de desejar o bem para os outros.

09 de março de 2025