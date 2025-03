Episódio 19

Fátima Sudário, palavras e ações no lugar justo

Uma das jornalistas mais premiadas do Brasil, Fátima Sudário também é formada em Direito e especialista em História da Cultura. Atualmente é editora executiva do O POVO+, plataforma de streaming do Grupo de Comunicação O POVO. Neste episódio do Memória, Fátima fala sobre sua família de 8 irmãos, que perderam a mãe muito jovem, aos 38 anos, quando ela tinha apenas 16. Reforça o papel do irmão, que assumiu as responsabilidades de cuidar da família. Comenta sua paixão pelo jornalismo e canta, não apenas uma, mas dois sucessos pop dos anos 1980

12 de março de 2025